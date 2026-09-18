Астроном рассказал, может ли супервспышка на Солнце уничтожить человечество

Супервспышка на Солнце — гигантский взрыв в атмосфере звезды, о вероятности которого заговорили немецкие ученые, — не уничтожит человечество. Об этом 360.ru заявил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор наук Сергей Богачев.

«Могут ли люди вымереть? Наверное, нет. Есть тысячи способов уничтожить человечество — те же вирусы, например, <…> и удивительно, что оно еще дожило до наших дней. На фоне других апокалиптических сценариев я выделять супервспышку не стал бы. Уничтожить человечество, как динозавров, она не сможет», — подчеркнул ученый.

Подробнее о том, что такое супервспышка, какими могут быть ее последствия и каким необычным способом ученые узнают о сверхмощных солнечных бурях, случившихся тысячелетия назад, — в материале 360.ru.