18 сентября 2026 06:01 Энергия триллионов водородных бомб. Застанем ли мы супервспышку на Солнце и к чему она может привести? Астроном Богачев: спрогнозировать супервспышку на Солнце невозможно Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Ученые из Германии предупредили о том, что Солнце может произвести супервспышку, которая теоретически способна вывести из строя спутники и подстанции по всей Земле. Насколько реальна угроза и в опасности ли люди, разобрался 360.ru.

Что выяснили исследователи?

Сотрудники Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка в немецком Геттингене и их коллеги из Университета Колорадо изучили записи о солнечных пятнах за 400 лет и представили новые свидетельства того, что Солнце способно производить супервспышки. Солнечные вспышки — это выбросы энергии в атмосфере Солнца, возникающие в областях с повышенной магнитной активностью. Выделяют пять классов таких вспышек: А (самые слабые), В, С, М и Х (сильнейшие).

Интересно Супервспышки — колоссальные выбросы, способные высвободить больше энергии, чем триллионы водородных бомб. Предполагается, что они могут влиять на работу систем связи, трансформаторов на подстанциях, спутников по всей планете.

До сих пор такие явления фиксировали только на далеких звездах. На звездах, по ключевым характеристикам напоминающих Солнце, супервспышки случаются примерно раз в столетие, подчеркнули в Обществе Макса Планка — крупнейшей научно-исследовательской организации в Германии.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com

Количество энергии, которое Солнце выделяет во время вспышки, можно измерить напрямую только за пределами земной атмосферы либо определить косвенно по данным и изображениям с космических зондов. Все это стало возможным лишь около 70 лет назад. С тех пор супервспышек не было, но не факт, что не будет.

Одно из крупнейших солнечных пятен, наблюдавшихся на Солнце с начала систематических наблюдений, зарегистрировали в апреле 1947 года. Оно занимало приблизительно 0,6% видимой части солнечного диска, а по диаметру примерно в 40 раз превышало диаметр Земли. В то время супервспышки не произошло. Но новые исследования доказывают, что «в статистически редких случаях» она может произойти при образовании солнечного пятна такого размера. «Принципиально ничего нового ученые не сказали, потому что в науке такая информация существует уже 20–30 лет. Но своими глазами мы ни одной такой вспышки не видели. Последние 200 лет или больше таких событий не было», — прокомментировал в беседе с 360.ru заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Как ученые отслеживают супервспышки?

Есть два способа: наблюдение за другими похожими звездами и, как ни удивительно, изучение деревьев. «По наблюдению за другими звездами в целом можно сделать вывод о том, что примерно раз в шесть тысяч лет Солнце способно производить события исключительной силы», — подчеркнул Богачев. А следы сверхмощных солнечных бурь, произошедших тысячи лет назад, находят по кольцам деревьев. Дело в том, что деревья поглощают углерод из воздуха и сохраняют его в годичных кольцах. Так удалось узнать о двух мощных радиационных воздействиях, произошедших еще до нашей эры.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Для того чтобы оценить их силу, стоит вспомнить о «событии Кэррингтона» — мощнейшей за историю наблюдений геомагнитной буре, случившейся в 1859 году. Тогда вспышки на солнце вызвали большой корональный выброс массы, который устремился к Земле. По всей Европе и в Северной Америке отказали телеграфные системы, а северные сияния достигли даже Карибов. Над Скалистыми горами проснувшиеся от свечения золотоискатели решили, что пришло утро, и стали готовить завтрак. И это явление никак не зафиксировалось в годичных кольцах. События, которые там сохранились, были в сотни раз мощнее, констатировал Богачев.

Можно ли спрогнозировать супервспышку и предсказать ее последствия?

Никакого научного метода прогнозирования супервспышек нет. Мы не понимаем, как они происходят и что им предшествует. Может быть, Солнце долго копит энергию, так что вспышку можно прогнозировать, а может, огромное пятно появляется внезапно, продолжил ученый.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Уничтожить человечество, как динозавров» супервспышка не может, заверил астроном. Но крайне сложно предсказать, что может случиться с системами связи и спутниками.

Есть ли возможность защитить спутники?

Нет. Даже обычные вспышки на Солнце производят много заряженных частиц и периодически выводят спутники из строя. Во время супервспышки частиц было бы в миллионы раз больше — результат очевиден. «Защита от этого невозможна, абсолютно. Конечно, когда техника запускается в космос, проводятся радиационные расчеты, все это записано в ТЗ. Но глобально можно лишь снизить вероятность [повреждения]. Космические аппараты заведомо чувствительны к солнечной радиации», — указал Сергей Богачев.

И все же — стоит ли опасаться супервспышки?

Бояться этого явления бессмысленно. С большой вероятностью мы с ним не столкнемся. Собеседник 360.ru отметил, что есть масса вещей, от которых человечество могло погибнуть ранее и, возможно, еще сможет в дальнейшем. «На фоне других апокалиптических сценариев я выделять супервспышку не стал бы», — добавил он. По словам Богачева, ученые воспринимают возможность супервспышки примерно так же, как возможность падения огромного метеорита.

Мы понимаем, что падение гигантского метеорита возможно, некоторые из них даже убивают 90% живых видов на Земле живых и мы видим огромные кратеры. Но осознаем: вероятность того, что это произойдет в нашей жизни, невелика. Видимо, так же нужно относиться и к супервспышке. Сергей Богачев