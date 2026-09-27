Земные бактерии выжили и размножились на спутнике Сатурна

В Германии ученые оценили пригодность к жизни спутника Сатурна. Исследователи из Свободного университета Берлина вместе с международным коллективом планетологов провели опыт с земными бактериями в условиях, подледного океана Энцелада, результаты работы опубликовали в журнале Science Advances .

Специалисты давно считают Энцелад одним из основных кандидатов для поиска внеземной жизни в Солнечной системе благодаря океану жидкой воды. Он таится под ледяной коркой планеты. Кроме того, на южном полюсе Энцелада бьют гейзеры.

Исследователи создали в лабораторных условиях геохимическую модель, приближенную к среде океана Энцелада. Это крайне щелочная среда с растворенными минералами и с отсутствием свободного кислорода, в которую поместили земную бактерию Methanothermococcus okinawensis. Она питается водородом и углекислым газом, выделяя метан. Бактерия и выжила, и размножилась.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что человечеству нужна резервная планета для колонизации.