В Нидерландах нашли древний фрагмент «Одиссеи»
В Утрехтском университете нашли фрагмент «Одиссеи» возрастом 1,7 тысячи лет
Фрагмент «Одиссеи» Гомера возрастом около 1,7 тысячи лет обнаружил историк Марк де Крей в собрании античных рукописей библиотеки Утрехтского университета. Об этом сообщил телеканал RTV Utrecht.
Исследователь изучал греческие папирусы коллекции, когда обратил внимание на небольшой поврежденный фрагмент. По особенностям почерка де Крей отнес его к III–IV векам нашей эры. Папирус имеет следы влаги, а его сохранившаяся часть составляет всего 6,6 на 7,7 сантиметра.
«На самом деле это очень необычно: он лежал здесь, в Утрехте, но никто об этом не знал», — рассказал ученый.
Находку сделали около двух лет назад, однако университет решил сообщить о ней только сейчас. Папирус десятилетиями оставался практически без внимания: основную часть коллекции исследователи посвятили коптским текстам, тогда как небольшая группа греческих рукописей изучалась гораздо меньше.
Коллекцию университет приобрел около 70 лет назад у наследника немецкого ученого Карла Шмидта. Именно в ее составе все это время находился обнаруженный фрагмент.
В начале сентября археологи нашли нетронутые кварталы пещерного города Бакла в Крыму.