В Нидерландах нашли древний фрагмент «Одиссеи»

Фрагмент «Одиссеи» Гомера возрастом около 1,7 тысячи лет обнаружил историк Марк де Крей в собрании античных рукописей библиотеки Утрехтского университета. Об этом сообщил телеканал RTV Utrecht .

Исследователь изучал греческие папирусы коллекции, когда обратил внимание на небольшой поврежденный фрагмент. По особенностям почерка де Крей отнес его к III–IV векам нашей эры. Папирус имеет следы влаги, а его сохранившаяся часть составляет всего 6,6 на 7,7 сантиметра.

«На самом деле это очень необычно: он лежал здесь, в Утрехте, но никто об этом не знал», — рассказал ученый.

Находку сделали около двух лет назад, однако университет решил сообщить о ней только сейчас. Папирус десятилетиями оставался практически без внимания: основную часть коллекции исследователи посвятили коптским текстам, тогда как небольшая группа греческих рукописей изучалась гораздо меньше.

Коллекцию университет приобрел около 70 лет назад у наследника немецкого ученого Карла Шмидта. Именно в ее составе все это время находился обнаруженный фрагмент.

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