«Искусственной матки нет». Ученый развенчал миф о выращивании органов
Генетик Северинов: ученые пока не могут выращивать органы
На сегодняшний день ученые не могут выращивать органы, и в ближайшее время этого не предвидится. Таким мнением в подкасте «Лепта» на 360.ru поделился генетик, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.
«Искусственной матки нет, никого там нельзя вырастить. И не предвидится в ближайшее время. Способности сделать на трехмерном принтере что бы то ни было функциональное тоже нет», — отметил он.
В этом плане научное сообщество находится в начале пути.
Это не означает, что этого нельзя сделать вообще. Но на сегодня нам как до Альфы Центавра до всего этого идти.
Собеседник 360.ru удивился тому, что в публичном сознании умных людей есть мысли о некоем заговоре ученых.
«Ученые знают, как много мы не знаем. А подавляющее большинство всех этих идей, которые действительно циркулируют очень широко и воспринимаются как реальность, реальностью не является», — заключил специалист.
Он также рассказал, позволяет ли генетика «заказать» ребенка с заданными внешними данными и способностями.
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