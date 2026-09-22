«Искусственной матки нет». Ученый развенчал миф о выращивании органов

Генетик Северинов: ученые пока не могут выращивать органы

На сегодняшний день ученые не могут выращивать органы, и в ближайшее время этого не предвидится. Таким мнением в подкасте «Лепта» на 360.ru поделился генетик, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.

«Искусственной матки нет, никого там нельзя вырастить. И не предвидится в ближайшее время. Способности сделать на трехмерном принтере что бы то ни было функциональное тоже нет», — отметил он.

В этом плане научное сообщество находится в начале пути.