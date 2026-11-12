Жители Подмосковья подали более 62 тысяч заявлений на бесплатные путевки в санатории

С начала года жители Подмосковья подали более 62 тысяч электронных заявлений на получение бесплатных санаторно-курортных путевок. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Путевка предоставляется по медицинским показаниям в санатории, расположенные в России, в порядке очередности и не чаще одного раза в год.

Перед подачей заявления необходимо встать на учет на получение бесплатной путевки. Для этого нужно записаться к терапевту в поликлинике по месту жительства и получить справку по форме 070/у.

Услуга «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье». В онлайн-форму услуги внедрен искусственный интеллект: при подаче заявления он мгновенно проверяет прикрепленные документы. В случае обнаружения ошибки система сообщит об этом пользователю, дав ему возможность сразу загрузить новый файл.

Решение по услуге поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней. Также в рамках услуги можно проверить очередь на получение путевки и обновить медицинскую справку.