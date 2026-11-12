360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Жители Подмосковья подали более 62 тысяч заявлений на бесплатные путевки в санатории

    Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО

    С начала года жители Подмосковья подали более 62 тысяч электронных заявлений на получение бесплатных санаторно-курортных путевок. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Путевка предоставляется по медицинским показаниям в санатории, расположенные в России, в порядке очередности и не чаще одного раза в год.

    Перед подачей заявления необходимо встать на учет на получение бесплатной путевки. Для этого нужно записаться к терапевту в поликлинике по месту жительства и получить справку по форме 070/у.

    Услуга «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье». В онлайн-форму услуги внедрен искусственный интеллект: при подаче заявления он мгновенно проверяет прикрепленные документы. В случае обнаружения ошибки система сообщит об этом пользователю, дав ему возможность сразу загрузить новый файл.

    Решение по услуге поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней. Также в рамках услуги можно проверить очередь на получение путевки и обновить медицинскую справку.

    Читайте также

    Подмосковный врач Кирина: скрытый сахар в продуктах перегружает поджелудочную

    Игорь Акинфеев получил орден «За заслуги перед Московской областью»

    Фото: Александра Степанова

    Глава Люберец проверил капремонт школы искусств № 3

    Еще 5 жилищных сертификатов вручили сотрудникам МВД в Люберцах

    В Подмосковье врачи построили более 600 домов по программе «Земля врачам»

    Спортсмены из Подмосковья завоевали 18 медалей на турнире по греко-римской борьбе

    Финальные показы всероссийского тура спектакля «Чучело» проведут в Подмосковье

    Открытие нового творческого сезона в ДК «Гармония» прошло в Воскресенске

    Систему онлайн-мониторинга коммунальных аварий запустили в Подольске

    Жители Подмосковья подали более 18 тысяч заявлений на выписку из домовой книги

    Минтранс Подмосковья: вечером 2 ноября дороги региона загружены на 4 балла

    Подмосковный врач Литвинов: рак легкого выявляют на флюорографии в 60% случаев

    Кабинет флюорографии