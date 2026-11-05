Подмосковный врач Литвинов: рак легкого выявляют на флюорографии в 60% случаев

В Подольской областной клинической больнице лечение от рака легкого проходят 213 человек. У 64 пациентов заболевание обнаружили с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Рак легкого остается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний в мире. Среди главных факторов риска — курение, в том числе пассивное, наследственность, возраст старше 50 лет, хронические болезни дыхательной системы и воздействие канцерогенов.

Опасность заболевания заключается в том, что на ранних стадиях оно нередко протекает практически бессимптомно. Насторожить должны необъяснимая слабость, снижение аппетита и потеря веса. По мере развития болезни могут появиться одышка, кашель, боль и кровохарканье.

«В Подольской областной клинической больнице проходят лечение 213 пациентов с диагнозом рак легкого, 64 из них выявлены с начала 2026 года. До 60% онкологических поражений легких выявляются на флюорографии. Поэтому важно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, а также сезонную вакцинацию регулярно», — рассказал заместитель главного врача Подольской областной клинической больницы Роман Литвинов.

Жители округа могут пройти диспансеризацию по будням в восьми поликлинических отделениях больницы, за исключением поликлиники на Бородинской улице, 22.

Также профилактические обследования организуют во время выездных мероприятий, по субботам раз в две недели и в дни открытых дверей Центра амбулаторной онкологической помощи.