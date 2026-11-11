Систему онлайн-мониторинга коммунальных аварий запустили в Подольске

Подольск одним из первых в Подмосковье внедрил сквозной онлайн-мониторинг коммунальной инфраструктуры. По поручению главы округа Григория Артамонова создана система, которая фиксирует отклонения в подаче ресурсов с помощью датчиков и передает данные службам.

Главным технологическим прорывом стало масштабное развертывание проекта по оснащению котельных умными датчиками и системами телеметрии. На сегодняшний день ими оборудовано 97% теплоисточников округа и все центральные тепловые пункты. Автоматика в режиме реального времени фиксирует скачки давления, падение температуры или утечки и мгновенно передает данные в Единый муниципальный штаб, центральные диспетчерские службы и Центр управления регионом. Цифровизация позволяет фиксировать скрытые сбои еще до того, как они отразятся на температуре батарей в квартирах жителей.

Параллельно в округе решили проблему разобщенности диспетчерских служб. Раньше при коммунальной аварии жители звонили в свои управляющие компании, которые зачастую перекладывали ответственность на «Теплосеть», а те — на «Водоканал». Чтобы убрать эту «серую зону», запустили Единую горячую линию ЖКХ: 8 (495) 663-99-99.

Теперь все обращения граждан поступают в одну систему. Линия объединила диспетчерские «Теплосети», «Водоканала» и всех управляющих компаний Подольска. Каждая заявка автоматически регистрируется и ставится на контроль с фиксированным сроком на отработку.

Все ремонтные и профилактические работы на объектах контролируются круглосуточно через Единый штаб. Аналитика поступает напрямую руководству округа. Глава в автоматическом режиме видит интерактивную карту коммунального состояния Подольска: от адресов, где фиксируются повторные инциденты, до антирейтинга управляющих компаний, допускающих просрочки при отработке жалоб жителей.