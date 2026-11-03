Жители Подмосковья подали более 18 тысяч заявлений на выписку из домовой книги

Чаще всего на портале госуслуг Подмосковья на прошлой неделе жители региона запрашивали выписку из домовой книги — по этой услуге подали более 18,5 тысячи онлайн-заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугой «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» воспользовались более 6,1 тыс. раз. Также в рейтинг недели вошли запись в кружки, спортивные секции и школы искусств (свыше 13,8 тысячи заявлений), выдача и замена социальных карт жителя Московской области (свыше 9,8 тысячи заявок) и присвоение адреса (более 5,3 тысячи заявлений).

На региональном портале госуслуг доступно более 450 услуг для жителей и бизнеса. Получить их в электронном виде можно и в мобильном приложении «Добродел» — для этого потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.