360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Жители Подмосковья подали более 18 тысяч заявлений на выписку из домовой книги

    Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО

    Чаще всего на портале госуслуг Подмосковья на прошлой неделе жители региона запрашивали выписку из домовой книги — по этой услуге подали более 18,5 тысячи онлайн-заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    Услугой «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» воспользовались более 6,1 тыс. раз. Также в рейтинг недели вошли запись в кружки, спортивные секции и школы искусств (свыше 13,8 тысячи заявлений), выдача и замена социальных карт жителя Московской области (свыше 9,8 тысячи заявок) и присвоение адреса (более 5,3 тысячи заявлений).

    На региональном портале госуслуг доступно более 450 услуг для жителей и бизнеса. Получить их в электронном виде можно и в мобильном приложении «Добродел» — для этого потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

    Читайте также

    Спортсмен из Солнечногорска стал призером турнира по единоборствам

    Оборудование для эндоскопии поступило в Пушкинскую клиническую больницу

    Мужчину с поврежденным зубочисткой кишечником спасли в больнице в Домодедове

    Регистрацию команд на всероссийскую киберлигу начали в Подмосковье

    Школу в ЖК «ЭВО» в Реутове достроят в 2027 году

    В Михневе открыли новую подстанцию скорой помощи

    Летний фестиваль «Берег» завершился в Наро-Фоминске

    Выставку художницы Богданы Солодовой откроют в Орехово-Зуеве 27 октября

    Аллею кленов посадили в Химках

    «Мособлэнерго» отремонтировало 240 км ЛЭП в Подмосковье

    Центр крови Подмосковья проведет 12 выездных донорских акций в ноябре

    День донора в Московском областном центре крови

    Пассажиры скачали электронные расписания «Мострансавто» более 3,2 млн раз