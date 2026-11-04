Игорь Акинфеев получил орден «За заслуги перед Московской областью»

Вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева наградили орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени. Заслуженный мастер спорта получил награду из рук главы региона Андрея Воробьева за спортивные достижения и поддержку детско-юношеского футбола.

Футболист поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за награду и поддержку проектов его фонда. По словам Акинфеева, спорт в регионе будет развиваться и крепчать.

«Проекты нашего фонда направлены не только на рост и воспитание юных футболистов, помощь в развитии в спорте высших достижений, но и направления массового спорта и здорового образа жизни», — отметил вратарь.

С 2018 года Акинфеев проводит в Подмосковье футбольный турнир с участием команд ведущих спортивных школ России и других стран. В следующем году в Реутове планируют завершить реконструкцию спорткомплекса «Старт».

Подробнее о церемонии вручения государственных и региональных наград, приуроченных ко Дню народного единства — в нашем материале.