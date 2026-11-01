Открытие нового творческого сезона в ДК «Гармония» прошло в Воскресенске

В доме культуры «Гармония» в Воскресенске открыли новый творческий сезон. Для гостей подготовили представление с эффектным световым шоу, необычным сценарием и номерами творческих коллективов.

Мероприятие построили как «загрузку» обновленной системы: по сценарию программа искусственного интеллекта обнаружила ошибку, и для ее устранения потребовалось «перезагрузить» четыре творческих модуля — «Голос», «Роль», «Движение» и «Цвет». Каждый из них представили соответствующие коллективы дома культуры.

Театральное направление показали артисты образцовой «Театральной студии „Лики“» и студии «Верю!». У последней в новом сезоне большие планы — защита звания и сразу две премьеры.

«Мы готовим в ноябре сразу два спектакля. Это спектакль, с которым мы будем защищаться, — „Свободные бабочки“. И плюс мы хотим подарить зрителям новую премьеру в конце ноября — „А зори здесь тихие…“», — рассказала руководитель студии Виктория Цех.

Вокальную часть представили народный коллектив «Вокальная студия „Гармония“» и образцовый коллектив «Вокальная студия „Радуга“», где занимаются более 30 детей от 5 лет. За танцевальный модуль отвечали коллективы «Тим Денс», «Дива Денс» и «Росинка».