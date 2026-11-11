Еще 5 жилищных сертификатов вручили сотрудникам МВД в Люберцах

В межмуниципальном управлении МВД России «Люберецкое» прошло торжественное мероприятие ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Глава округа Владимир Волков поздравил коллектив с профессиональным праздником.

Помощь в решении жилищного вопроса — одно из ключевых направлений работы администрации муниципалитета. В честь праздника, который отмечается 10 ноября, пять сотрудников получили сертификаты.

Межмуниципальное управление МВД России «Люберецкое» объединяет почти 950 профессионалов. С начала 2026 года ими раскрыто почти 1500 преступлений.

Владимир Волков поблагодарил весь личный состав за профессионализм, мужество и вклад в обеспечение безопасности жителей округа.

Особые слова признательности прозвучали в адрес ветеранов службы, чьи традиции чести и верности долгу продолжают вдохновлять новое поколение сотрудников.