Глава Люберец проверил капремонт школы искусств № 3

В городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт детской школы искусств № 3 в поселке ВУГИ. Ход выполнения работ проверил глава муниципалитета Владимир Волков.

Здание 1954 года постройки капитально ремонтируют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева во исполнение задач национального проекта «Семья».

«Это, конечно же, доставляет неудобства как воспитанникам ДШИ, так и ученикам. Подрядчик уже выполнил усиление конструктива здания, завершает установку оконных блоков, кровельные работы, монтаж инженерных систем, приступил к внутренней отделке помещений», — отметил Владимир Волков.

Параллельно рабочие благоустраивают прилегающую территорию. Они укладывают новое асфальтовое покрытие, устанавливают малые архитектурные формы. В ближайшее время приведут в порядок подъездные пути, обновят освещение. Также на территории появится летняя сцена для выступлений.

Открытие обновленной детской школы искусств № 3 запланировано на декабрь. За последние три года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Люберцы обновили 13 объектов культуры.