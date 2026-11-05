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    Спортсмены из Подмосковья завоевали 18 медалей на турнире по греко-римской борьбе

    Фото: Министерство спорта Московской области

    Спортсмены из Московской области завоевали пять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей на юбилейных международных соревнованиях по греко-римской борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Турнир прошел со 2 по 5 ноября в Мытищах. Золото взяли Али Салиев (до 32 кг, Люберцы), Савелий Болдарев (до 52 кг, Подольск), Александр Боронин (до 75 кг, Подольск), Рустам Абдуллаев (до 38 кг, Подольск) и Эльсар Сангаджиев (до 68 кг, Химки).

    Серебряные награды завоевали Элизаар Абдилаев (до 35 кг, Люберцы), Кирилл Дудкин (до 38 кг, Подольск), Эльдар Байчекуев (до 48 кг, Воскресенск), Лаврентий Сабитов (до 62 кг, Воскресенск), Константин Иринов (до 68 кг, Воскресенск) и Давид Алдеров (до 100 кг, Люберцы).

    Бронзу получили Амир Дилшоди (до 32 кг, Люберцы), Тимофей Черников (до 38 кг, Подольск), Саид Арипов (до 41 кг, Подольск), Федор Горький (до 41 кг, Подольск), Василий Швайков (до 48 кг, Солнечногорск), Савелий Болдарев (до 52 кг, Подольск), Егор Данилов (до 68 кг, Воскресенск) и Денис Воробцов (до 100 кг, Люберцы).

    Всего в турнире приняли участие более 280 юных спортсменов из различных регионов России, включая ДНР, а также гости из Республики Беларусь и Республики Азербайджан. Возрастная категория участников — юноши до 16 лет.

    Церемония открытия состоялась 3 ноября в Центре единоборств в Мытищах. Участников приветствовали исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев, сенатор Совета Федерации, Герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, председатель Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов, глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и другие почетные гости.

    Соревнования проводятся в Мытищах с 2022 года. В 2026 году оргкомитет принял решение о проведении юбилейного турнира в статусе «международные». Мероприятие организовано в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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