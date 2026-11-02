В Подмосковье врачи построили более 600 домов по программе «Земля врачам»

В Московской области более 600 медицинских специалистов построили дома на участках, предоставленных по региональной программе «Земля врачам». Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

По его словам, за пять лет действия программы поддержку землей получили более 2700 специалистов. Освоено 31% переданных участков.

«На сегодняшний день мы имеем 601 построенный дом и 257 домов в процессе строительства. Будем стараться увеличить эти цифры и охватить льготой как можно больше областных врачей», — отметил Натаров.

Больше всего строительства ведется в Пушкинском округе — врачи построили или строят там 118 домов. В Домодедове насчитывается 84 таких дома, в Егорьевске и Богородском — по 67, в Коломне — 65.

В 2026 году строительство домов завершил 191 врач региона.

Закон о предоставлении земельных участков медицинским работникам в безвозмездное пользование действует в Подмосковье до конца 2026 года. Подать заявление можно через местную администрацию. После шести лет пользования участком и строительства жилого дома врачи смогут бесплатно оформить землю в собственность при соблюдении установленных законом условий.