Финальные показы всероссийского тура спектакля «Чучело» проведут в Подмосковье
В Подмосковье пройдут завершающие показы благотворительного гастрольного тура спектакля-невидимки «Чучело», приуроченного к десятилетию постановки. Инклюзивный проект представят 10 ноября в Семейном центре имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде и 3 декабря в театре «Город» в Долгопрудном, сообщили организаторы.
Посетить представления можно бесплатно по предварительной регистрации.
Спектакль создан по повести Владимира Железникова и посвящен отношениям подростков, состраданию и способности противостоять жестокости. Его особенность — необычный формат 6D, позволяющий зрячим и незрячим людям воспринимать происходящее на равных условиях.
Вместо традиционных декораций и сценического действия организаторы используют объемный звук, голоса артистов, ароматы, движение воздуха и тактильные эффекты. Зрячим посетителям выдают специальные маски, полностью исключающие возможность видеть происходящее. Благодаря этому сюжет раскрывается через ощущения, а зрители становятся непосредственными участниками театрального пространства.
Главные роли исполняют актеры театра и кино Янина Исаичкина, Ярослав Жалнин и Ефим Петрунин. Зрителям они известны по фильмам и сериалам «Гагарин. Первый в космосе», «Союз Спасения», «Стрельцов», «Склифосовский» и другим проектам.
Юбилейные гастроли начались 12 октября в Ярославской области, после чего спектакль представили в Иванове и Москве. Заключительные мероприятия примут две площадки Московской области. Организатором выступает АНО «Здесь» при поддержке программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт».
После каждого показа состоятся встречи с режиссером и артистами, на которых гости смогут обсудить постановку. Кроме того, участникам предложат познакомиться с фрагментами произведения Железникова и попробовать прочитать их с помощью шрифта Брайля.