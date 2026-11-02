Финальные показы всероссийского тура спектакля «Чучело» проведут в Подмосковье

В Подмосковье пройдут завершающие показы благотворительного гастрольного тура спектакля-невидимки «Чучело», приуроченного к десятилетию постановки. Инклюзивный проект представят 10 ноября в Семейном центре имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде и 3 декабря в театре «Город» в Долгопрудном, сообщили организаторы.

Посетить представления можно бесплатно по предварительной регистрации.

Спектакль создан по повести Владимира Железникова и посвящен отношениям подростков, состраданию и способности противостоять жестокости. Его особенность — необычный формат 6D, позволяющий зрячим и незрячим людям воспринимать происходящее на равных условиях.

Вместо традиционных декораций и сценического действия организаторы используют объемный звук, голоса артистов, ароматы, движение воздуха и тактильные эффекты. Зрячим посетителям выдают специальные маски, полностью исключающие возможность видеть происходящее. Благодаря этому сюжет раскрывается через ощущения, а зрители становятся непосредственными участниками театрального пространства.