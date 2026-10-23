360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Выставку художницы Богданы Солодовой откроют в Орехово-Зуеве 27 октября

    Фото: Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей

    В Выставочном зале Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея 27 октября откроется персональная выставка члена Союза художников России Богданы Солодовой «По внутреннему компасу…». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    В экспозицию вошли пейзажи и натюрморты разных лет. Художница пишет маслом, опираясь на традиции классического реализма и переосмысливая их по-своему.

    Ранние камерные натюрморты и лирические пейзажи средней полосы России отличает мягкий, сдержанный свет, а в картинах последних лет, созданных в поездках, палитра меняется вслед за природой.

    Центральная работа выставки — «Золотой Бай-Терек», написана на берегу Иссык-Куля. В образах старого карагача, полуденного солнца и животных, укрывшихся в его тени, оживает древний миф о Древе Жизни. Многоточие в названии выставки подчеркивает, что творческий путь автора не окончен.

    31 октября в музее пройдет творческая встреча с художницей. Выставка продлится до 24 ноября. 0+.

    Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 3.

    Читайте также

    Подмосковных экспортеров пригласили на выставку Plast Eurasia

    Мингосуправления Подмосковья: лицензию на заготовку лома можно получить онлайн

    Глава Серпухова провел встречу с жителями деревни Судимля

    В автобусах «Мострансавто» по «Стрелке» совершили 2,5 млн поездок с 1 сентября

    Масштабную реконструкцию дорог начали с улицы Непобедимого в Коломне

    Подмосковная «КМП» сократила срок оформления договоров с 14 до 5 дней

    Подмосковные школьники получили призы на туристическом слете в Пензе

    Ремонт в доме № 84 на улице Шибанкова начали по просьбам жителей в Наро-Фоминске

    Экологи проверили воду в 7 родниках в Мытищах

    Православный турнир по мини-футболу «Кубок отцов» провели в Дмитрове

    Более 2 гектаров леса возле СНТ «Дорожник» расчистили в Наро-Фоминске

    День многодетной семьи отметили в Химках