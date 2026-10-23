Выставку художницы Богданы Солодовой откроют в Орехово-Зуеве 27 октября

В Выставочном зале Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея 27 октября откроется персональная выставка члена Союза художников России Богданы Солодовой «По внутреннему компасу…». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В экспозицию вошли пейзажи и натюрморты разных лет. Художница пишет маслом, опираясь на традиции классического реализма и переосмысливая их по-своему.

Ранние камерные натюрморты и лирические пейзажи средней полосы России отличает мягкий, сдержанный свет, а в картинах последних лет, созданных в поездках, палитра меняется вслед за природой.

Центральная работа выставки — «Золотой Бай-Терек», написана на берегу Иссык-Куля. В образах старого карагача, полуденного солнца и животных, укрывшихся в его тени, оживает древний миф о Древе Жизни. Многоточие в названии выставки подчеркивает, что творческий путь автора не окончен.

31 октября в музее пройдет творческая встреча с художницей. Выставка продлится до 24 ноября. 0+.

Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 3.