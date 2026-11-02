Мужчину с поврежденным зубочисткой кишечником спасли в больнице в Домодедове

В Домодедовской больнице хирурги прооперировали мужчину, которого доставили с подозрением на аппендицит. Во время вмешательства выяснилось, что причиной острого состояния стала проглоченная зубочистка. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как рассказал хирург Сергей Оськин, аппендикс пациента оказался здоров. При этом инородный предмет пробил стенку тонкой кишки, вызвав перфорацию. Медики извлекли зубочистку и ушили поврежденный участок. По словам врача, при задержке лечения у пациента мог развиться перитонит.

После операции мужчина вспомнил, что случайно проглотил заостренную палочку во время чистки зубов за три дня до госпитализации. Сейчас пациент уже выписан из больницы в удовлетворительном состоянии. Он продолжит наблюдение амбулаторно.

Врачи напоминают: если после случайного проглатывания инородного предмета появилась острая боль в животе, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Своевременное лечение помогает избежать опасных осложнений.