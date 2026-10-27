Пассажиры скачали электронные расписания «Мострансавто» более 3,2 млн раз

С момента запуска сервиса «Скачай, не срывай» в апреле 2023 года электронные расписания «Мострансавто» просмотрели и скачали более 3,27 миллиона раз. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала 2026 года пользователи обратились к расписанию более 598 тыс. раз, число новых уникальных посетителей составило 108 тысяч В октябре наибольший интерес вызвало расписание маршрута № 1231 «Подольск (м/р Кузнечики) — Москва (м. Аннино)». На втором месте оказался маршрут № 23л «ст. Лобня — Круглое Озеро», замыкает тройку маршрут № 1224 «Суханово — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)».

Электронная версия повторяет формат расписания, размещенного на остановочных пунктах, и позволяет сохранить его в смартфоне, не фотографируя бумажные объявления. Сервис также дает возможность заранее продумать поездку, в том числе с пересадками.

«Цифровые сервисы делают поездки на общественном транспорте Подмосковья удобнее и помогают пассажирам экономить время. Благодаря проекту „Скачай, не срывай“ актуальное расписание автобусов всегда можно сохранить в смартфоне», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на официальный сайт Мострансавто в раздел «Маршруты и расписания», найти нужный маршрут, выбрать остановку и нажать на значок скачивания. Там же можно посмотреть, какие еще автобусы проходят через выбранную остановку.

Мострансавто — подведомственная организация министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Предприятие обслуживает более 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов.