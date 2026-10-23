Регистрацию команд на всероссийскую киберлигу начали в Подмосковье

Студенты средних и высших учебных заведений могут зарегистрироваться для участия во всероссийской лиге по кибербезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Участникам нужно собрать команду от двух до восьми студентов и пройти онлайн-раунды. В сезоне «Лиги ЦТФ» встречаются все три классических формата. Командам открывают набор задач: веб, криптография, реверс, форензика, pwn и другие категории. Участники ищут уязвимости, атакуют и защищают сервисы, решают задачи и добывают флаги.

Команды удерживают уязвимую инфраструктуру под потоком атак: ищут уязвимости, патчат сервисы, сохраняют аптайм. Атаковать соперников нельзя — только оборона. Все команды получают одинаковые уязвимые сервисы: атакуй соперников, забирая их флаги, и одновременно закрывай дыры у себя.

Первый онлайн-раунд стартует 21 ноября. В финал, который состоится в Москве, пройдут 10 сильнейших команд.

Ознакомиться с положением соревнования и подать заявку на участие можно на официальном сайте.