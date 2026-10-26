Летний фестиваль «Берег» завершился в Наро-Фоминске

Главной площадкой фестиваля в течение лета была набережная реки Нара. Для горожан стало доброй традицией приходить туда по вечерам, любоваться прекрасными закатами и слушать выступления артистов.

«Я уверен, что этот фестиваль стал частью жизни города, подарил много впечатлений и добрых эмоций», — отметил директор ЦДК «Звезда» Игорь Павицкий.

За 164 фестивальных дня чистое время работы площадки составило 328 часов. Фестиваль объединил сотни людей, состоявшихся и начинающих артистов — вокалистов, танцоров, диджеев, поэтов и актеров. Самым юным участникам исполнилось три года, самым старшим — 77 лет. Уже первый сезон фестиваля, прошедший в 2025 году, доказал, что такой формат востребован, а значит — жителей ждут новые встречи с талантливыми артистами на берегу Нары.