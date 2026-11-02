В Михневе открыли новую подстанцию скорой помощи

В поселке Михнево городского округа Ступино открыли подстанцию скорой помощи, где одновременно смогут дежурить пять бригад. О запуске сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что на скорую помощь традиционно приходится высокая нагрузка, поэтому медработникам требуются комфортные условия для работы и отдыха, а также современное оснащение.

«Сегодня мы открыли новую подстанцию в Михнево, ранее в этом году начал работу пост скорой помощи в Судниково Волоколамского округа. А всего за последние 4 года в Подмосковье открыли 7 подстанций и 5 постов скорой помощи. Это важно для повышения доступности экстренной медицинской помощи и быстрого реагирования на вызовы», — рассказал Забелин.

Площадь двухэтажного здания составила 1,4 тысячи квадратных метров. В нем оборудовали диспетчерскую, комнаты отдыха, столовую и учебный класс для занятий и отработки навыков.