«Мособлэнерго» отремонтировало 240 км ЛЭП в Подмосковье

В городских округах Московской области за девять месяцев 2026 года отремонтировали 240 километров линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ. Работы провели специалисты «Мособлэнерго» в рамках программы капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства.

Энергетики заменили силовые трансформаторы и оборудование распределительных устройств 0,4/6/10 кВ в трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. Привели в порядок строительные части зданий 193 подстанций и объектов производственного назначения, расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 91 гектара охранных зон трасс воздушных линий электропередачи.

«Мы продолжаем готовить электросетевой комплекс области к работе в условиях устойчивых минусовых температур. До конца года планируем капитально отремонтировать порядка 310 километров линий электропередачи, а также модернизировать электрооборудование на 125 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. За девять месяцев текущего года техническое оснащение уже обновлено на 149 объектах — это на 19% выше годового плана», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Наибольшие объемы работ выполнили в Раменском муниципальном округе — более 37 километров линий 0,4–10 кВ. В Химках заменили электрооборудование на 21 подстанции, в Подольске отремонтировали строительную часть 21 энергообъекта, в Наро-Фоминском городском округе расчистили свыше 20 гектаров охранных зон ЛЭП.

Всего в рамках программы капитального ремонта электросетевых объектов в 2026 году «Мособлэнерго» проведет работы по ремонту 308 километров ЛЭП, обновит электрооборудование в 125 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах, приведет в порядок строительные части зданий 230 подстанций и объектов производственного назначения, а также расчистит 95 гектаров охранных зон ЛЭП. Основная задача — повышение надежности электроснабжения и снижение рисков нарушения подачи электроэнергии жителям области.