Аллею кленов посадили в Химках

В мероприятии приняли участие глава городского округа Химки Инна Федотова, благочинный Химкинского церковного округа Дмитрий Оселедец, представители администрации, депутаты и неравнодушные жители.

«Благодарю всех активных и неравнодушных жителей, кто принял участие в акции „Сохраним лес“. Вместе мы сохраняем лес и создаем будущее Химок», — сказала Инна Федотова.

Место посадки выбрано не случайно: в 2025 году в период работ по благоустройству парка часть деревьев была удалена из-за их аварийного состояния, и эта посадка стала одним из мероприятий по восстановлению зеленых насаждений.

Акция собрала также «Волонтеров Подмосковья» и химкинских активистов. Для участников подготовили перчатки, лопаты и ведра, у деревьев разместили таблички, а перед началом посадки прозвучал инструктаж ведущего

«Сегодня мы с волонтерами посадили два клена и узнали, как правильно это делается. Оказывается, важна каждая деталь: и глубина лунки, и положение корней. Но самым трепетным моментом стала подпись памятных табличек вместе с друзьями», — отметил волонтер Регионального ресурсного центра Евгений Захаров.

Экологическая акция «Сохраним лес» — один из крупнейших проектов страны. За годы его проведения по всей России восстановлены тысячи гектаров зеленых насаждений. Для химчан это не только вклад в озеленение города, но и символ заботы о родной земле: посаженное дерево останется на годы и станет напоминанием о том, что быть гражданином — значит беречь то, что тебя окружает.