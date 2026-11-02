Школу в ЖК «ЭВО» в Реутове достроят в 2027 году

В жилом комплексе «ЭВО» в Реутове подходит к концу монолитный этап строительства школы на 750 учеников. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Сейчас рабочие занимаются устройством внутренних и наружных стен, прокладкой инженерных коммуникаций и подготовкой конструкций для монтажа вентилируемого фасада. В ближайшее время на стройплощадку доставят окна, витражные конструкции и облицовочные материалы.

Четырехэтажное здание площадью 9,1 тысячи квадратных метров станет частью школы № 4. Помимо учебных кабинетов, здесь оборудуют спортивный и актовый залы, медицинские помещения и пищеблок. На прилегающей территории появятся озелененные зоны, площадка для школьных мероприятий, беговая дорожка и универсальное спортивное пространство.

«Наличие современной школы в шаговой доступности — один из ключевых факторов для семей с детьми при выборе квартиры. Новый корпус на 750 мест станет частью общеобразовательного комплекса Реутова и позволит существенно разгрузить социальную инфраструктуру района. После завершения строительства и работ по благоустройству территории город получит современный образовательный комплекс.», — подчеркнул Ильдар Газиев, директор по продажам в ЦФО застройщика DOGMA.

Завершить строительство и благоустройство планируют в первом-втором кварталах 2027 года. После этого здание передадут муниципалитету.

Всего в ЖК «ЭВО» предусмотрены десять многоквартирных домов, объединяющих 28 секций, две школы на 1850 мест, четыре детских сада общей вместимостью 900 детей, две встроенные поликлиники и многоуровневые парковки на 2553 автомобиля.