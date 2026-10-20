Оборудование для эндоскопии поступило в Пушкинскую клиническую больницу

Медицинские учреждения округа Пушкинский продолжают оснащать современной техникой. В Пушкинскую клиническую больницу имени В. Н. Розанова передали сразу девять новых аппаратов для эндоскопии.

Теперь в распоряжении медиков имеются детские лапароскопическая хирургическая стойка, гастроскоп, колоноскоп, бронховидеоскоп, а также эндоскопическая система с осветителем, инсуффлятором, электроотсасывателем и течеискателем, ультразвуковые эндоскопы с радиальным и конвексным датчиками, артроскопическая стойка и эндоскоп для верхних отделов ЖКТ.

Благодаря цифровым технологиям, новое оборудование отличается высоким качеством визуализации операционного поля и позволяет виртуально увеличить органы в 30 раз. Оно дает возможность повысить точность диагностики, а также проводить малоинвазивные операции.

Ранее видеоэндоскопическую стойку получил Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер в деревне Алешино. Мобильный медицинский комплекс значительно упрощает проведение хирургических вмешательств с минимальными разрезами.

Медтехника закуплена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».