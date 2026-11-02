Центр крови Подмосковья проведет 12 выездных донорских акций в ноябре

В ноябре Московский областной центр крови организует 29 выездных донорских акций в 18 округах региона. Двенадцать из них пройдут в общегородском формате. Сдать кровь можно будет, в частности, в Дубне, Домодедове, Павловском Посаде, Электростали, Долгопрудном, Солнечногорске, Хотькове, Егорьевске, Луховицах и Озёрах.

В Дубне доноров будут принимать 2, 16 и 30 ноября, начало — в 9:30. Запись на каждую дату откроется на сайте центра крови соответственно 29 октября, 12 и 26 ноября в 12:00.

В Электростали акция состоится 18 ноября. Записаться можно будет с 16 ноября в 12:00 на сайте. В Долгопрудном кровь примут 19 ноября, запись откроется 17 ноября в 12:00 на специальной странице. В Луховицах акция пройдет 25 ноября, начало — в 9:30. Запись стартует 23 ноября в 12:00.

Для доноров также работают тематические чаты: Дубна, Электросталь, Долгопрудный и Луховицы.

После сдачи крови донорам выплатят компенсацию на питание в размере 1106 рублей. Также они получат справку для освобождения от работы в день донации и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Для участия необходимо достичь 18 лет, не иметь противопоказаний к сдаче крови и взять с собой оригиналы паспорта и СНИЛС. При отсутствии постоянной регистрации потребуется документ о временной регистрации.