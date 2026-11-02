Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана

Жителей Московского региона предупредили о введении желтого уровня погодной опасности из-за ожидаемого тумана в ночь на 2 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Предстоящей ночью и утром в столице и по области местами туман, видимость в Москве может упасть до 200-700 метров, в Подмосковье — до 100-500 метров», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются до 09:00 по московскому времени вторника, 3 ноября.

До этого пресс-служба ГУ МЧС России по Москве предупредила жителей и гостей столицы об ожидаемом тумане в ночь на вторник. Водителям рекомендовали снизить скорость движения, избегать внезапных маневров и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин. Москвичей также попросили не оставлять детей без присмотра.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что в ночь на 4 ноября в столице и области может пройти мокрый снег.