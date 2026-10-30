В выходные в Саратовской области ожидаются дожди и похолодание

В воскресенье и понедельник, 2 и 3 ноября, местами в Правобережных районах Саратовской области ожидается небольшой дождь. Об этом корреспонденту телеканала «Саратов 24» рассказала начальник отдела прогнозирования регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах и в понижениях рельефа возможно образование слабого тумана и дымки. В субботу, 1 ноября, на территории региона осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью и утром в субботу по области составит от -6 до -1 градусов, на возвышенностях — до +4 градусов, в Саратове — от -3 до -1 градусов. Днем по области от +11 до +16 градусов, в Саратове до +13 градусов.

В воскресенье и понедельник в ночные часы по области от -5 до 0 градусов, в Правобережных районах до +6 градусов, в Саратове от +1 до +3 градусов. Днем в эти дни по области от +10 до +15 градусов, в Саратове от +11 до +13 градусов.

В выходные направление ветра изменится с северо-восточного на юго-восточное. Ночью ветер слабый, 2–7 м/с, днем — 5–10 м/с. Сейчас температурный фон по области выше климатической нормы на 1–5 градусов, но в выходные и в начале следующей недели ожидается понижение температуры.