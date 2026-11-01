Москвичам назвали дату похолодания

Уже со вторника, 3 ноября, в Москве и Подмосковье похолодает — температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Об этом 360.ru сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

В понедельник будет сравнительно тепло — до +9. Однако уже на следующий день ноябрьская погода начнет вступать в свои права.

«Начиная с ночи среды ночные температуры будут составлять от –2 до +2. Где-то температуры будут около нуля со слабым плюсом, где-то — около нуля с минусом», — уточнил метеоролог.

Подробнее о погоде в регионе на неделю со 2 по 8 ноября читайте в материале 360.ru.