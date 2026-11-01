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    Москвичам назвали дату похолодания

    Синоптик Ильин: ночная температура станет опускаться ниже нуля с 4 ноября

    Фото: Медиасток.рф

    Уже со вторника, 3 ноября, в Москве и Подмосковье похолодает — температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Об этом 360.ru сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

    В понедельник будет сравнительно тепло — до +9. Однако уже на следующий день ноябрьская погода начнет вступать в свои права.

    «Начиная с ночи среды ночные температуры будут составлять от –2 до +2. Где-то температуры будут около нуля со слабым плюсом, где-то — около нуля с минусом», — уточнил метеоролог.

    Подробнее о погоде в регионе на неделю со 2 по 8 ноября читайте в материале 360.ru.

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