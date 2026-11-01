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    Жителей Подмосковья предупредили о ночном и утреннем тумане

    РСЧС: в ночь на 2 ноября в Подмосковье ожидается туман

    Фото: 360.ru

    В отдельных районах Московской области с 21:00 1 ноября по 10:00 2 ноября ожидается туман. Об этом сообщила служба оповещения РСЧС.

    Видимость в затронутых погодным явлением областях составит 100-500 метров.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с понедельника в столице и Подмосковье резко похолодает. Погода станет облачной, пройдут осадки, возможен даже мокрый снег.

    Местами на регион опустятся туманы, а к концу недели заморозки вызовут гололедицу. В то же время устойчивого снежного покрова в ближайшее время ждать не приходится, он появится не ранее второй половины ноября.

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