Жителей Подмосковья предупредили о ночном и утреннем тумане

РСЧС: в ночь на 2 ноября в Подмосковье ожидается туман

В отдельных районах Московской области с 21:00 1 ноября по 10:00 2 ноября ожидается туман. Об этом сообщила служба оповещения РСЧС.

Видимость в затронутых погодным явлением областях составит 100-500 метров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с понедельника в столице и Подмосковье резко похолодает. Погода станет облачной, пройдут осадки, возможен даже мокрый снег.

Местами на регион опустятся туманы, а к концу недели заморозки вызовут гололедицу. В то же время устойчивого снежного покрова в ближайшее время ждать не приходится, он появится не ранее второй половины ноября.