Первый снег в Москве может пойти во вторник

Синоптик Леус: в Москве 3 ноября возможен первый снег

В Москве во вторник ожидаются первые в сезоне осадки в виде мокрого снега. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

По его словам, местами также пройдут небольшие дожди. Ночью температура опустится до 0…-2 градусов мороза, днем поднимется до +2…+4.

В понедельник столица останется под влиянием южной периферии барического гребня. Ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В начале дня и вечером сохранятся очаги туманов, днем видимость ухудшится из-за дымки.

«В такой ситуации облака и туманы ограничат приток солнечного тепла и температура ожидается заметно ниже вчерашних значений, возвращаясь к своей климатической норме», — пояснил Леус.

Температура воздуха в Москве составит +4…+6 градусов, по области — +2…+7. Ветер северо-восточный, +1…+6 метров в секунду. Давление будет около 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что ночь на 1 ноября стала самой холодной с начала осени в Московском регионе.