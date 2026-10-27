Сотрудник МЧС Бойко рассказал, как обезопасить себя на осенней рыбалке

Сотрудник МЧС Виталий Бойко рассказал о главных опасностях осенней рыбалки и способах их избежать. Об этом он сообщил Life.ru .

По словам специалиста, самое важное правило — всегда надевать спасательный жилет перед посадкой в лодку. Даже если погода кажется спокойной, ситуация на воде может измениться за считаные минуты. Перед выходом также необходимо проверить исправность плавсредства, состояние клапанов и работу всех механизмов.

Особенно опасно отправляться на рыбалку в сильный ветер или густой туман. Бойко призвал полностью отказаться от алкоголя, не приближаться к обрывистым берегам и внимательно следить за снастями, чтобы случайно в них не запутаться. Тем, кто собирается рыбачить вдали от населенных пунктов, необходимо заранее сообщить близким свой маршрут.

Главную угрозу осенью представляет падение в холодную воду. Если лодка перевернется, намокшая одежда затруднит движения, а резкое охлаждение организма может вызвать судороги и быструю потерю сил. Без спасательного жилета самостоятельно выбраться на берег бывает крайне сложно.