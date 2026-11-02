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    Минтранс Подмосковья предупредил о сильном тумане и загруженности дорог 2 ноября

    Запуск рабочего движения по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 "Восток"
    Фото: Запуск рабочего движения по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 "Восток"/Медиасток.рф

    Утром в понедельник, 2 ноября, загруженность дорог Московской области составляет три балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском шоссе и шоссе Энтузиастов.

    В ведомстве призвали водителей из-за сильного тумана быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона в «Макс».

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