Минтранс Подмосковья предупредил о сильном тумане и загруженности дорог 2 ноября
Утром в понедельник, 2 ноября, загруженность дорог Московской области составляет три балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском шоссе и шоссе Энтузиастов.
В ведомстве призвали водителей из-за сильного тумана быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона в «Макс».
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