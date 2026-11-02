Метеоролог Позднякова сообщила, что 4 ноября в Москве ожидается мокрый снег

В ночь на 4 ноября в Москве и области ожидаются небольшие осадки, к дождю может примешиваться мокрый снег. Об этом Zvezdanews сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

«4-го числа — в праздничный день — ночью будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, то есть к дождю уже может примешиваться мокрый снег. Минимальная температура в Москве останется около нуля, по региону может понижаться до -3 градусов», — сказала Позднякова.

По ее словам, понедельник, 2 ноября, станет последним комфортным днем недели: далее Москву и область ждут похолодания и осадки.

Во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь до одного миллиметра. Максимальная температура в Москве составит +3…+5 градусов, по области — +1…+6. Сохранится северо-западный ветер, но он не будет очень сильным.

К выходным будет ощущаться приближение зимы, местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха практически приблизится к климатической норме.