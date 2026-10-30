Жителей Подмосковья предупредили о резком похолодании после выходных

Октябрь попрощается с Москвой и Подмосковьем хорошей и довольно теплой погодой: со следующей недели в столичном регионе ожидается понижение температуры. Об этом 360.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Дневные температуры у нас порядка +10 градусов, без осадков. И солнце по-прежнему будет радовать. Но это последние дни, эффектный финал очень теплого октября. Потому что на следующей неделе уже ожидается понижение температуры, переход в хорошую, почти глубокую осень», — отметил он.

По прогнозу Шувалова, температура к концу следующей недели понизится до +3…+5 градусов днем, ночью будет около нуля.

Когда в Москве и области возможен снег, читайте в нашей статье.