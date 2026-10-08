Загруженность дорог Подмосковья вечером 8 октября достигла 5 баллов

Вечером 8 октября загруженность дорог Московского региона составляет 5 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону Москвы. Также осложнено движение на Лобненском и Букинском шоссе в Лобне, Рублево-Успенском, Новорижском, Щелковском, Носовихинском шоссе и шоссе Энтузиастов в обе стороны, Пятницком шоссе в сторону области.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo