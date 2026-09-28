Встреча семей участников СВО прошла в Можайске

В парке культуры, отдыха и спорта «Ривьера» прошла встреча семей участников специальной военной операции из Можайского округа. Для пяти семей организовали фотосессию и возможность провести время вместе в теплой поддерживающей атмосфере.

Мероприятие состоялось 27 сентября и стало частью работы по поддержке семей защитников. В его организации участвовала социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Профессиональная фотосессия помогла семьям отвлечься от повседневных забот, сохранить памятные моменты и провести время вместе. Каждый снимок стал отражением семейной поддержки, любви и стойкости.

Во время встречи ветераны СВО написали письма военнослужащим, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. Послания передадут бойцам вместе с очередным гуманитарным грузом.

«Важно, чтобы семьи наших защитников чувствовали заботу и внимание в повседневной жизни. Такие встречи помогают им понять, что они не одни, что рядом есть люди, готовые поддержать в любую минуту», — отметила Галина Аксенова.

Помощь семьям участников СВО в Можайском округе оказывается на постоянной основе. В военном комиссариате каждую третью пятницу месяца проходят бесплатные юридические консультации. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» проводит забор генетического материала у родственников пропавших без вести военнослужащих для установления их судеб.