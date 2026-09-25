Ребенка с фебрильными судорогами спасли в больнице в Домодедове

В Домодедовскую больницу экстренно госпитализировали четырехлетнего ребенка с фебрильными судорогами. О деталях оказания помощи и рисках данного состояния рассказала заведующая анестезиолого-реанимационным отделением Ксения Рязанцева.

Накануне у мальчика наблюдались признаки респираторной инфекции: насморк, кашель и субфебрильная температура. Приступ произошел во время дневного сна в детском саду, когда воспитатели не смогли разбудить пациента.

В инфекционном отделении консилиум в составе реаниматолога и инфекциониста принял решение о переводе ребенка в реанимацию. Медики обеспечили респираторную поддержку и провели комплексную противосудорожную, противоотечную и дезинтоксикационную терапию.

«У ребенка отмечалась положительная динамика уже через сутки после проведенного лечения. Мы смогли перевести его в профильное отделение в стабильном состоянии», — подчеркнула Ксения Рязанцева.

Фебрильные судороги характерны для детей от полугода до пяти лет при температуре выше 38 градусов. Состояние считается обратимым и не несет угрозы, если приступы кратковременны (до 15–20 секунд), однократны в течение суток и вовремя купированы врачами.

Однако судорожный синдром может маскировать серьезные патологии центральной нервной системы, включая эпилепсию, а также быть следствием травм. Любой ребенок, перенесший подобный эпизод, должен пройти осмотр невролога и диагностику, в частности электроэнцефалографию.