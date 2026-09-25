Первые шахматные соревнования Школьной лиги прошли в Чехове

В сентябре стартовал проект губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Единая школьная лига». Ребята из 13 школ Чехова соревнуются за звание чемпиона с учениками из еще 55 округов.

В холле Дворца спорта «Олимпийский» прошла первая встреча в рамках Чеховской школьной лиги по шахматам. Партии сыграли команды группы А. Для школьников это возможность проверить свои силы в соревновании, применить на практике знания и получить игровой опыт. Здесь важны не только точный расчет и стратегия, но и умение сохранять спокойствие, быстро принимать решения и уважать соперника.

«Именно сейчас юные шахматисты делают первые ходы на пути к большим победам. Видно, как горят глаза участников. Для многих это не просто игра, а возможность проявить себя и научиться принимать важные решения. Пусть сезон 2026/2027 будет насыщенным и полным ярких партий!» — отметил заместитель главы муниципального округа Чехов Вадим Шевырев.