360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Первые шахматные соревнования Школьной лиги прошли в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    В сентябре стартовал проект губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Единая школьная лига». Ребята из 13 школ Чехова соревнуются за звание чемпиона с учениками из еще 55 округов.

    В холле Дворца спорта «Олимпийский» прошла первая встреча в рамках Чеховской школьной лиги по шахматам. Партии сыграли команды группы А. Для школьников это возможность проверить свои силы в соревновании, применить на практике знания и получить игровой опыт. Здесь важны не только точный расчет и стратегия, но и умение сохранять спокойствие, быстро принимать решения и уважать соперника.

    «Именно сейчас юные шахматисты делают первые ходы на пути к большим победам. Видно, как горят глаза участников. Для многих это не просто игра, а возможность проявить себя и научиться принимать важные решения. Пусть сезон 2026/2027 будет насыщенным и полным ярких партий!» — отметил заместитель главы муниципального округа Чехов Вадим Шевырев.

    Читайте также

    Спортивный фестиваль прошел в Наро-Фоминске

    Фестиваль о творчестве Пушкина пройдет в трех городах Подмосковья

    В Мытищах начали ставить шумозащитные экраны возле Осташковского шоссе

    Евразийский диктант по цифровой безопасности прошел в Можайске

    Первый день выборов завершился в Балашихе

    Более 100 единиц нового медоборудования получила Дмитровская больница в 2026 году

    Воробьев поручил продолжить системную работу с запросами жителей Подмосковья

    На совещании с губернатором главной темой стала поддержка защитников Родины и их близких

    Более 60 мест благоустроят в Подмосковье до конца года

    Обновленный сквер между домами №43 и 45 в поселке Развилка Ленинского округа после благоустройства

    Борцы из Химок стали призерами Спартакиады сильнейших в Уфе

    Кубок по футболу среди ветеранов начался в Люберцах

    Открытый турнир по фехтованию начался в Люберцах

    Турнир по воркауту прошел в Дмитровском округе