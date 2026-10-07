Спектакль театра из Лобни вошел в программу всероссийского фестиваля

7 октября театр «Куклы и Люди» сообщил, что спектакль «Пиросмани, Пиросмани…» включен в программу X фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Постановку покажут 29 октября.

Спектакль режиссера Жанны Демиховой представят на Малой сцене Театра имени Владимира Маяковского в Москве. Фестиваль «Уроки режиссуры» — единственный в мире проект, где оценку режиссерской работе дают исключительно мастера профессии.

В юбилейном сезоне имя Жанны Демиховой названо в ряду таких деятелей сцены, как Лев Додин, Алексей Бородин, Кама Гинкас, Сергей Женовач, Владимир Машков и Валерий Фокин. Фестиваль проводится при поддержке Союза театральных деятелей России и Президентского фонда культурных инициатив.

Постановка театра «Куклы и Люди» вошла в список 300 лучших спектаклей «Золотого фонда» Союза театральных деятелей России. Жители Лобни старше 16 лет смогут увидеть спектакль 24 октября на сцене театра «Куклы и Люди».