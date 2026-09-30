Воробьев: 12 тысяч тонн гумпомощи отправили из Подмосковья на новые территории

День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией отмечают 30 сентября. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о восстановительных работах, которые проводят специалисты региона, а также о гуманитарных проектах.

Московская область участвует в восстановлении объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. По словам губернатора Андрея Воробьева, специалисты региона по поручению главы государства работают, в частности, в Новоазовском округе и Макеевке.

«За все время восстановили и построили около полутора тысяч объектов, только за прошлый год — порядка 400. Обновили школы и детские сады, столовые в образовательных учреждениях, дороги и мосты, коммунальную и энергетическую инфраструктуру», — уточнил губернатор Подмосковья.

Отдельное направление поддержки связано с гуманитарной помощью. Проект «Доброе дело» действует в регионе с апреля 2022 года. Инициатива возникла по предложению школьников гимназии имени Е. М. Примакова, после чего к сбору помощи подключились жители региона, волонтеры, образовательные организации и представители бизнеса.

В рамках проекта добровольцы собирают необходимые грузы, изготавливают маскировочные сети, шьют теплые вещи и оказывают помощь военнослужащим, их семьям и жителям территорий, куда направляется гуманитарная поддержка.

По данным движения «Волонтеры Подмосковья», к 2026 году объем отправленной помощи превысил 12 тысяч тонн.

«Эту работу будем продолжать. Помогать восстанавливать дома и инфраструктуру, поддерживать семьи и быть рядом с теми, кому сегодня особенно нужна помощь», — заключил Андрей Воробьев.