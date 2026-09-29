Глава Дмитровского округа подарил юным хоккеистам спортивную форму

Руководитель муниципалитета Михаил Шувалов встретился с сыновьями героя спецоперации Матвеем и Лукой Шевченко. Братья учатся в восьмом классе дмитровской школы № 8 и мечтают о профессиональной спортивной карьере.

Отец мальчиков геройски погиб в ходе СВО. Администрация Дмитровского округа взяла шефство над семьей бойца и старается оказывать ей максимальную поддержку.

Матвей и Лука тренируются в хоккейном отделении спортивной школы олимпийского резерва Альберта Демченко. Оба брата — защитники, они уже активно участвуют вместе со своей командой в разных турнирах. Ребята мечтают стать профессиональными хоккеистами, играть в составе сборной России и выступать в одном из самых престижных мировых хоккейных клубов.

Узнав, что за лето мальчики выросли и им нужна новая экипировка, Михаил Шувалов решил сделать будущим звездам хоккея подарок. Глава округа вручил братьям коньки, перчатки и щитки.

«Уверен, что ваши результаты будут все лучше и лучше, что вы под руководством своих опытных тренеров достигнете вершин в спорте и покорите мировой лед!» — сказал Михаил Шувалов.