Юные футболисты из Химок сыграли матч с командой из Брянска

В матче 28-го тура Юношеской футбольной лиги «Центр» команда «СШОР Химки» на своем поле принимала брянское «Динамо». Химчане 2011 года рождения одержали победу со счетом 4:1.

Несмотря на крупный результат, победа далась красно-черным непросто: соперник оказал достойное сопротивление. Счет в начале встречи открыл футболист из Химок Максим Мартенс. До перерыва гости сумели отыграться — 1:1.

Во втором тайме ярко проявил себя вышедший на замену Леонид Патрушев: сначала он отдал голевой пас капитану Марселю Тодуа, а спустя несколько минут — Леониду Рыбальченко. Финальную точку эффектным ударом поставил Тимофей Кулагин — 4:1.

Команда 2010 года рождения также провела достойный матч. Встреча завершилась вничью — 1:1. Гол на счету Виталия Васильева.

3 октября химкинские команды отправятся в Тулу, где сыграют с местным «Арсеналом». Свой путь в ЮФЛ «Центр» химчане завершат 10 октября на стадионе «Новые Химки»: соперником станет футбольная академия Смоленской области.