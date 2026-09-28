Студенты из Ногинска приняли участие в областном спортивном фестивале

Команда Ногинского филиала «Государственного университета просвещения» заняла первое место в общекомандном зачете «Спортивного фестиваля студенчества Подмосковья-2026». Соревнования объединили студентов из разных муниципалитетов региона и прошли на площадке факультета безопасности жизнедеятельности университета в Мытищах.

Фестиваль начался с форума «Подмосковье — старт больших побед», в рамках которого студенты встретились с известными спортсменами. Участниками открытого диалога стали мастер спорта России и тренер Московской области по бобслею Анна Макарова, члены сборной команды по бобслею Павел Травкин, Снежана Трофиме и Нина Клименко, а также заслуженный мастер спорта России по регби Дарья Шестакова.

Спортсмены рассказали о профессиональном пути, подготовке к соревнованиям и преодолении трудностей. Студенты смогли задать вопросы и узнать о том, что стоит за достижением высоких результатов.

В спортивной части фестиваля участники соревновались в гонках на БПЛА, испытаниях по нормативам ГТО, тег-регби и прохождении полосы препятствий.

Представители Ногинского филиала «Государственного университета просвещения» показали высокие результаты в нескольких дисциплинах. Максим Коротков и Владислав Мельников стали бронзовыми призерами в гонке на БПЛА, Полина Воропаева завоевала серебро в соревнованиях по ГТО, а Артем Ковтун стал победителем этого направления.

Решающим этапом стала полоса препятствий, где команда Ногинского филиала заняла первое место. В состав команды вошли Илья Зинин, Юрий Печугин, Полина Воропаева, Елизавета Кубрак, Вероника Соболева, Артем Ковтун, Максим Коротков и Владислав Мельников.