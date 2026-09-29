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    Губернатор Подмосковья Воробьев отказался от думского мандата «Единой России»

    Андрей Воробьев провел оперативное совещание с правоохранительным блоком
    Фото: Андрей Воробьев провел оперативное совещание с правоохранительным блоком/Медиасток.рф

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отказался от думского мандата «Единой России». Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

    ЦИК на заседании, которое состоялось во вторник, 29 сентября, утвердила передачу освободившихся депутатских мандатов Государственной думы девятого созыва кандидатам из федерального списка партии «Единая Россия».

    Согласно информации Центризбиркома, от мандатов также отказались глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, мэр столицы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и военный корреспондент Евгений Поддубный.