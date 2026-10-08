Медцентр в Балашихе достроят к концу 2027 года

В Балашихе продолжается строительство крупнейшего многопрофильного медицинского центра на востоке Подмосковья. В настоящее время специалисты завершают формирование стилобата — мощного основания здания, которое также выполняет функцию защиты подземного паркинга от влаги, сообщили в РИАМО.

На этом этапе рабочие укладывают грунт и щебень, выполняя последующее асфальтирование.

Параллельно с работами на нулевом цикле ведется отделка внешних фасадов, а в четвертом корпусе подходит к концу устройство кровли над актовым залом. Внутри корпусов специалисты прокладывают инженерные сети, монтируют системы вентиляции и подачи кислорода, возводят перегородки и занимаются потолочными конструкциями.

Ряд помещений, включая операционные блоки и палаты для пациентов, уже готов к чистовой отделке. До начала следующих этапов их закрыли специальными защитными экранами. На объекте ежедневно трудятся более 750 специалистов и задействовано 35 единиц техники.

Уже в конце 2027 года клиника перейдет к этапу монтажа высокотехнологичного оборудования и подготовке к приему первых пациентов. Проект реализуют в рамках национального курса «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке президента России.