Встреча администрации с жителями прошла в Павловском Посаде

В Дворце культуры «Павлово-Покровский» прошел очередной выездной прием администрации Павлово-Посадского городского округа. За время приема специалисты приняли более 20 запросов от жителей.

Формат встречи «лицом к лицу» позволяет не просто фиксировать обращения, а сразу вникать в суть проблем, обсуждать возможные пути их решения и оперативно ставить задачи исполнителям. Спектр волнующих жителей вопросов оказался широким — от локальных бытовых сложностей до системных тем, значимых для всего округа. Наиболее часто звучали обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, состояния дорог, здравоохранения, социальной поддержки и безопасности.

По каждому из поступивших обращений были даны конкретные поручения профильным подразделениям администрации. Для всех задач установлены четкие сроки исполнения, а ответственные лица получили детальные указания по проработке вопросов. Такой подход позволяет держать ситуацию на контроле и не допускать затягивания решений.

Представители администрации подчеркивают: прямой диалог с жителями — это не формальность, а необходимость. Именно в живом общении удается увидеть реальную картину, услышать не сухие цифры отчетов, а живые истории людей, для которых решение проблемы — важная часть повседневной жизни. Благодаря такому формату удается обходить лишние бюрократические преграды и быстрее находить работающие решения.

Выездные приемы стали регулярной практикой в округе: они проходят каждую неделю в разных районах городского округа. Это дает возможность охватить максимальное количество жителей, в том числе тех, кому сложно приехать на прием в центр. Анонсы предстоящих встреч публикуются в официальных источниках округа.

Жители, у которых есть вопрос, требующий решения, могут записаться на личный прием, позвонив по телефону: 2-99-05. Специалисты помогут оформить обращение и подскажут, в какой срок можно ожидать обратной связи.