Лекция о писателе Юлиане Семенове прошла в Воскресенске

14 октября в Центральной библиотеке им. Инны Гофф в рамках проекта «Имена и судьбы» состоялся литературный бенефис «Был уполномочен заявить…», посвященный жизни и творчеству писателя, сценариста, историка и журналиста Юлиана Семенова. Гости вечера познакомились с основными этапами биографии писателя, посмотрели фрагменты экранизаций его произведений и узнали интересные факты из его жизни.

Книги Юлиана Семенова и их экранизации являются частью культурного кода нескольких поколений россиян и пользуются неизменным спросом сегодня. Читатели по-прежнему берут с полок романы «Семнадцать мгновений весны», «Противостояние», «Экспансия», «Петровка, 38», а телеканалы регулярно включают картины по его сценариям в сетку вещания. Эта неослабевающая популярность доказывает, что остросюжетная проза Семенова давно вышла за рамки жанра и стала настоящей классикой.

Встреча была подготовлена с использованием материалов Президентской библиотеки им. Б. Ельцина. Фонд электронных и печатных изданий позволил гостям глубже погрузиться в исторический контекст произведений писателя, а на экране были представлены уникальные архивные документы, фотографии и оцифрованные издания, связанные с жизнью и творчеством Юлиана Семенова.