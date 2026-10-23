Единую платформу для зарядки электромобилей запустят в Подмосковье

В Московской области к ноябрю 2026 года заработает единая платформа для поиска, бронирования и оплаты зарядных сессий электромобилей. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Сервис создается совместно с Министерством государственного управления Московской области и консорциумом «Ростелеком» — «Вольт». Оплачивать зарядку водители смогут через приложение «Добродел».

Сейчас в регионе насчитывается более 1 350 публичных зарядных станций, а парк электромобилей составляет порядка 6 300 машин. Ежегодно планируется вводить около 200 новых электрозарядных станций (ЭЗС).

В основе стратегии развития зарядной инфраструктуры — стандарт обеспеченности: в зависимости от расположения муниципалитета предусмотрено 20, 30 или 50 станций. Ему уже соответствуют 13 городских округов, дополнительная потребность оценивается в 271 станцию.

Для сокращения сроков реализации инвестпроектов совместно с «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» в ускоренном порядке рассмотрено 1 280 заявок на технологическое присоединение. Для 732 зарядных станций общий срок строительства удалось сократить с девяти до трех месяцев.

«Мы рассматриваем электротранспорт не как замену автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, а как дополнительную возможность выбора для жителей», — отметил заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Крашенинников.

Новый формат зарядной инфраструктуры реализован на федеральной трассе М-11: «РусГидро» ввело в эксплуатацию два зарядных суперхаба на 63-м и 75-м километрах. На площадках установлены 24 ЭЗС, предусмотрены зоны отдыха и сопутствующие сервисы.